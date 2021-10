Steht das Ende der Band kurz bevor? Little Mix gingen 2011 aus der britischen Castingshow The X Factor hervor. In den vergangenen zehn Jahren erarbeitete sich die Girlgroup mit Hits wie "Shoutout To My Ex" und "Sweet Melody" eine internationale Fangemeinde. Doch genau die muss jetzt offenbar sehr stark sein: Denn seit dem Exit der Sängerin Jesy Nelson (30) scheint es zwischen den Mädels zu kriseln. Jetzt soll es sogar schon ein Datum für die Trennung geben.

Wie die britische Zeitung The Sun unter Berufung auf einen Insider berichtete, sei die für 2022 geplante Tour eine Art Abschied der Band: "Es gab eine Menge Spekulationen um die Zukunft von Little Mix, aber jetzt ist allen ziemlich klar, dass das Ende der Reise bevorsteht." Demnach gebe es schon einen Termin, zu dem die Musikerinnen ihren Fans die traurige Nachricht überbringen wollen – Mitte November solle es so weit sein!

Für viele Fans scheint hingegen klar zu sein, wer für die Schräglage der Band verantwortlich ist: Ex-Mitglied Jesy! Die Sängerin hatte nach ihrem Ausstieg gesagt, dass ihre Zeit in der Band ihrer mentalen Gesundheit viel abverlangt habe. Durch ihre negativen Kommentare und dem Kontaktabbruch zu ihren ehemaligen Kolleginnen habe sie der Gruppe geschadet, finden viele.

Getty Images Little Mix bei den Kids' Choice Awards, 2017

Backgrid / Action Press Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall und Perrie Edwards bei den Brit Awards 2021

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Mai 2021

Hättet ihr gedacht, dass es mit einer Trennung jetzt so schnell gehen könnte? Ja, das hatte sich angedeutet... Nein, das überrascht mich völlig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



