Nach langer Pause: Die Band Little Mix ist wieder vereint

Endlich wieder vereint! Die Girl-Group Little Mix besteht aus Leigh-Anne Pinnock (31), Jade Thirlwall (29) und Perrie Edwards (29). Die drei Frauen hatten im Jahr 2011 die achte Staffel des britischen Musikwettbewerbs The X-Factor gewonnen. Seitdem waren sie mit ihrer Band für etliche Auszeichnungen nominiert und haben viele davon auch gewonnen. Vor knapp einem Jahr gaben sie bekannt, sich eine Auszeit nehmen zu wollen. Jetzt postete Little Mix ein Bild, mit dem sie verkünden, wieder zusammengefunden zu haben!

"Wieder vereint für Weihnachten und es fühlt sich so gut an", schrieben die drei am Mittwoch unter dem Bild auf dem Instagram-Account ihrer Band. Auf dem Foto umarmt Perrie ihre Bandkollegin Leigh-Anne. Jade hat ihre Arme um die anderen beiden Frauen gelegt. Alle drei lächeln herzlich und es ist ihnen anzusehen, wie froh sie über ihre guten Nachrichten sind.

Die Fans der Künstlerinnen sind ebenfalls überglücklich. "Ein Weihnachtswunsch geht in Erfüllung", schrieb ein gerührter User. Ein anderer Fan kommentierte: "Mein Herz hat gerade einen glücklichen Sprung gemacht." Wie und in welcher Art sie ihr Comeback feiern werden, haben sie noch nicht bekannt gegeben. Die Fans der Band dürfen also gespannt sein.

Anzeige

Getty Images Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei einer Filmpremiere

Anzeige

ActionPress Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock als Little Mix bei den Brit Awards

Anzeige

Instagram / littlemix Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de