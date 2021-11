Schon seit Jesy Nelson (30) im Dezember vergangenes Jahr Little Mix verlassen hat, brodelt die Gerüchteküche, wie es denn nun um die Zukunft der britischen Girlgroup steht. Nach dem Exit der Sängerin machten Jade Thirlwall (28), Perrie Edwards (28) und Leigh-Anne Pinnock (30) als Trio weiter – dennoch halten sich die Gerüchte um eine Trennung weiter hartnäckig in den Medien. Jade will jedoch von einem Band-Aus nichts wissen.

Im Interview mit dem britischen Magazin Gay Times betonte die Musikerin: "Ich glaube, egal, was passiert, Little Mix wird es immer geben." Nach dem Ausstieg von Jesy habe die Gruppe zwar eine Weile gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, nur noch zu dritt zu sein, doch es habe nie zur Debatte gestanden, die Band aufzulösen. "Offensichtlich sind wir total froh darüber, dass wir weitergemacht haben, weil wir so ein tolles Jahr hatten und es werden auch noch viele weitere Jahre folgen", versicherte die Britin.

Jeder von ihnen habe in den vergangenen Jahren angefangen, eigene Projekte zu starten: Jade hat beispielsweise ihr eigenes Make-up-Label auf den Markt gebracht, während Leigh-Anne eine eigene Bademodenkollektion hat. "Ich glaube, in den ersten paar Jahren hatten wir alle Angst, etwas alleine zu machen", erzählte die 28-Jährige. Sie habe genau wie ihre Bandkolleginnen befürchtet, dass in den Medien deshalb sofort über eine Trennung spekuliert wird.

Getty Images Little-Mix-Sängerin Jade Thirlwall

Getty Images Jade Thirwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei den Global Awards 2019

Getty Images Jade Thirlwall von Little Mix

