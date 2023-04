Jesy Nelson verließ Little Mix für ihre mentale Gesundheit

Vor rund zwei Jahren verließ Jesy Nelson (31) die erfolgreiche Girl-Group Little Mix. Nach ihrem Ausstieg aus der Band entschlossen sich auch die anderen drei Mitglieder Perrie Edwards (29), Leigh-Anne Pinnock (31) und Jade Thirlwall (30) eine Pause einzulegen. Musikalisch feierte Jesy kurzzeitig ein Comeback und plant zurzeit einen zweiten Anlauf für ihre Musikkarriere. Aber warum entschloss Jesy sich, die Erfolgsband zu verlassen?

In einem Interview mit The Sun beschreibt die Musikerin, welche Gründe zu ihrer Entscheidung geführt haben. "Du bist eine Maschine, die dauerhaft laufen muss. Du hast nie Zeit, zu atmen und dir Zeit für dich zu nehmen. Die Probleme mit meiner mentalen Gesundheit hatte ich schon damals. Ich hatte Probleme mit meinem Körperbild und wurde oft beschimpft. [...] Am Ende konnte ich dann das Gute nicht mehr genießen", erläutert Jesy näher. Sie habe ihre Zeit in der Band sehr genossen, aber ihre Gesundheit als Priorität anerkannt.

Nach Jesys Ausstieg aus der Band musste sie sich online einiges an Häme und Beschimpfungen anhören. Auch ihre Freundschaft zu den drei anderen Bandmitgliedern fand ein abruptes Ende. "Ich musste das machen, was für mich richtig war. [...] Wir haben seitdem keinen Kontakt mehr, aber sag niemals nie. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei ihren Solokarrieren, das wird sehr aufregend", erklärt Jesy zu ihrer Beziehung mit Perrie, Leigh-Anne und Jade.

Getty Images Girlband Little Mix im Februar 2019

Getty Images Sängerin Jesy Nelson

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards und Jade Thirlwall

