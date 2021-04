Calvin Kleinen macht auch bei Promis unter Palmen das, was er am besten kann: Sich mit Drinks zuschütten! In der Auftaktfolge der erfolgreichen Sat.1-Realityshow gönnte sich der Temptation Island-Partyhengst zusammen mit seinem Kumpel Henrik Stoltenberg das eine oder andere Glas zu viel. Nicht nur einmal ging wegen den torkelnden Muskelpaketen etwas kaputt. Dass die beiden ihr im Alkoholrausch verursachtes Durcheinander von anderen Bewohnern aufräumen ließen, ließ Kontrahentin Melanie Müller (32) vor Wut allerdings überkochen!

Am zweiten Abend in Thailand stieß ein angetrunkener Calvin einmal mehr ein Glas vom Tisch – auffegen wollte er die Scherben im Anschluss aber nicht. Für die Streit erprobte Melli ein gefundenes Fressen, um so richtig an die Decke zu gehen: "Beweg dich jetzt und räum das auf." Als der TV-Casanova sie dann auch noch mit "Digga" ansprach, eskalierte die Situation komplett. "Halt dein Maul, ich bin nicht dein Digga, ich bin nicht dein Kumpel. Ich bin eine erwachsene Frau, du Penner. Wir sind doch kein Assi-Haufen!", konterte die Ballermannsängerin.

Auch Chris Töpperwien (47) versuchte dem Schluckspecht ins Gewissen zu reden: "Wenn du etwas umschmeißt, dann nimmst du ein Kehrblech in die Hand und räumst das weg." Und Katy Bähm (27) konnte sich bei so einem Benehmen nur noch an den Kopf fassen. "Wir sind der niveauloseste Cast überhaupt. Calvin, es reicht wirklich", stellte sie fest.

Anzeige

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

SAT.1 Melanie Müller, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Anzeige

SAT.1 Katy Bähm, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Calvin und Henrik so zugeschüttet haben? Ich finde das unfassbar unterhaltsam! Das geht gar nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de