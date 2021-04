Jana Ina (44) und Giovanni Zarrella (43) sind immer noch verliebt wie am ersten Tag! Dabei liegt es schon eine ganze Zeit zurück, dass das Paar sich kennen und lieben lernte. Damals sang Giovanni noch in der "Popstars"-Band Bro'Sis, heute ist er erfolgreich im Italo-Schlager unterwegs. Immer an seiner Seite: Model und Moderatorin Jana Ina, mit der der 43-Jährige zwei Kinder hat. Dass die hübsche Brasilianerin noch lange nicht genug von ihrem Giovanni hat, zeigt sie jetzt in einem süßen Posting!

Auf Instagram teilt die 44-Jährige jetzt ein lustiges Video, das sie und ihren Gatten zeigt. Die beiden stoßen an, während Giovanni ganz happy seine Lippen zum Soul-Klassiker "I Feel Good" von James Brown bewegt! Und den Anlass für die Glücksgefühle verrät Jana Ina auch – es ist ihr Liebesjubiläum! "17 Jahre", schreibt sie zu dem Video und versieht es mit einem Herz-Emoji. So lange sind die beiden schon verheiratet! Bereits 2005 gaben sich Jana Ina und Giovanni das Jawort!

Das kann so mancher kaum glauben! Allen voran eine: Ilka Bessin (49), die vielen noch als Cindy aus Marzahn in Erinnerung ist. Die Komikerin fragt ganz amüsiert: "Habt ihr euch mit drei Jahren kennengelernt?" und gratuliert den beiden. Ihr Kommentar erntete gleich 164 Likes! Beweis genug, dass nicht nur sie, sondern auch einige Fans finden, dass die Liebe die beiden nicht nur schon lange ganz offensichtlich glücklich macht, sondern auch jung hält!

Anzeige

Instagram / giovannizarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, August 2020

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de