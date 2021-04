Die Gästeliste ist absolut hochkarätig! Am 25. April ist es wieder so weit: Der wohl bedeutendste Filmpreis wird in den USA verliehen – der Oscar. Dieses Jahr findet die Zeremonie aufgrund der aktuellen Gesundheitslage aber nicht wie gewohnt im Dolby Theatre in Hollywood statt, sondern an mehreren Orten. Und wer wird alles bei der Preisverleihung dabei sein? Neben den Nominierten werden auch diese Megastars bei der Gala anwesend sein.

"Hier ist so viel elektrische Energie, dass Sonnenbrillen nötig sein könnten", scherzten die Produzenten der Oscars in einem Video, das sie auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Academy Awards posteten. Darin geben sie bekannt: Die Zeremonie wird dieses Jahr im Stil eines Films inszeniert werden. Zu den Promis, die mitwirken, gehören Angela Bassett (62), Halle Berry (54), Don Cheadle (56), Bryan Cranston (65), Marlee Matlin, Rita Moreno, Reese Witherspoon (45) und Zendaya (24). Außerdem werden die Preisträger des vergangenen Jahres wie der "Parasite"-Regisseur Bong Joon-ho (51), Laura Dern (54), Renée Zellweger (51), Joaquin Phoenix (46) und Brad Pitt (57) an der Verleihung teilnehmen und den diesjährigen Oscargewinnern ihre Trophäen überreichen.

Das sind aber noch nicht alle Hollywoodgrößen, die bei dem Event dabei sein werden. Die Academy verriet, dass noch weitere Namen zu der bereits imposanten Gästeliste hinzukommen werden und dass die Zuschauer sich auf noch mehr berühmte Gesichter freuen könnten.

Getty Images Renée Zellweger bei den Oscars 2020

Getty Images Angela Bassett bei den Oscars 2020

Getty Images Bong Joon-ho bei der Oscar-Woche in Beverly Hills im Februar 2020

