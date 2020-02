Sie erlebte einen wahren Fangirl-Moment! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood zum 92. Mal die Oscars verliehen. Nach der Verleihung fanden sich die Stars auf etlichen Promi-Partys ein – unter anderem richtete auch Beyoncé (38) eine legendäre After-Show-Fete aus. Zu dieser war auch Chrissy Teigen (34) eingeladen – die ihr Glück offensichtlich kaum fassen konnte: Im Netz erklärte Chrissy belustigt, dass sie davor ziemlich nervös war!

Via Instagram teilte die 34-Jährige einen kurzen Clip von sich und Ehemann John Legend (41). In ihrem Post machte sie deutlich, wofür sie sich nach der Oscar-Verleihung noch umgezogen hat: für die R&B-Queen höchstpersönlich! Dazu schrieb sie: "Beyoncé, falls du das hier liest, sei dir gewiss, dass ich dich nur deswegen anstarre und nicht mit dir rede, weil ich solche Angst habe, irgendwas Dummes zu sagen. Aber wir lieben dich und vielen Dank."

Das Model warallerdings nicht die Einzige, die sich für die Afterparty der "Crazy in Love"-Interpretin noch mal richtig in Schale schmiss – auch Adele (31) war zu Gast bei der glamourösen Veranstaltung und dürfte so einige VIPs in ihrem hautengen Leo-Kleid geflasht haben. Könnt ihr Chrissys Nervosität nachvollziehen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Chrissy Teigen bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen im November 2019

Getty Images Beyonce bei den Grammys 2020

