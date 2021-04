Carla Zampatti (✝78) wurde nun zur Ruhe gebettet. Die Designerin verstarb Anfang April nach einem tragischen Unfall. Sie war Ende März bei der Premiere der Oper "La Traviata" im Hafen von Sydney die Treppe heruntergestürzt und erlag wenig später ihren Verletzungen. Knapp zwei Wochen nach dem Tod der Modemacherin wurde nun publik: Die gebürtige Italienerin wurde jetzt in ihrer australischen Wahlheimat beerdigt.

Wie Daily Mail berichtet, versammelten sich am Donnerstagmorgen Hunderte Menschen in der St. Mary's Cathedral in Sydney, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Unter ihnen war auch die trauernde Familie der Fashion-Ikone. Ihre drei Kinder Alex Schuman, Allegra Spender und Bianca Spender waren mit ihren jeweiligen Partnern und ihrem Nachwuchs auf der Beerdigung, um sich von Carla zu verabschieden.

Es waren allerdings nicht nur Verwandte der Blondine anwesend. Auch andere Designer wie Collette Dinnigan, Nicky Zimmerman, Peter Morrissey und Marc Freeman zollten ihr Tribut. Selbst die drei ehemaligen Premierminister Australiens, John Howard, Tony Abbott und Malcolm Turnbull, sowie der aktuelle Regierungschef Scott Morrison waren in Begleitung ihrer Ehefrauen bei dem Begräbnis zugegen.

