Große Trauer in der Schauspielwelt: Felix Silla ist verstorben. Der Schauspieler fasste in Hollywood zunächst als Stuntman Fuß. Aufgrund seiner Körpergröße von 1,19 Metern war es ihm vor allem möglich, kleine Charaktere zu doubeln. Der Durchbruch gelang dem gebürtigen Italiener jedoch mit seiner Rolle als Cousin Itt in der TV-Serie "The Addams Family". Doch jetzt müssen sich Fans, Freunde und Familie von Felix für immer verabschieden: Er ist im Alter von 84 Jahren verstorben!

Das bestätigte sein Schauspielkollege Gil Gerard jetzt auf Twitter. "Felix ist erst vor ein paar Stunden gestorben und das einzig Gute, das ich aus seinem Ableben ziehen kann, ist, dass er nicht länger leiden musste", bekundete der "Buck Rogers"-Darsteller seine Trauer. Er werde ihn schrecklich vermissen und denke an die gemeinsame Zeit zurück, die er mit Felix hatte, schrieb er weiterhin.

Felix führte einen jahrelangen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs, den er mit 83 Jahren nun verlor. Er hinterlässt seine Ehefrau Susan und zwei gemeinsame Kinder.

