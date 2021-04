Süße Nachrichten von Rachel Platten (39)! Im Januar 2019 durfte sich die Popsängerin bereits über die Geburt ihres ersten Kindes freuen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kevin Lazan begrüßte die Blondine damals ihre Tochter Violet Skye auf der Welt. Seitdem postet die stolze Mama auch immer wieder Fotos von sich und ihrer kleinen Prinzessin im Netz und zeigt, wie groß die mittlerweile schon ist. Jetzt kann sich ihr Spross aber auf Unterstützung in der derzeitigen Einmann-Rasselbande freuen. Rachel ist zum zweiten Mal schwanger.

Auf Instagram verkündet die Musikerin nicht nur die schöne Neuigkeit, sondern zeigt bereits einen ziemlich runden Babybauch. "Hier ist die andere Hälfte von dem, was ich in diesem Jahr geschafft habe – Baby Nummer zwei ist im Anmarsch", schreibt die zweifache Mutter in spe zu dem Posting. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen und gratulieren der 39-Jährigen in den Kommentaren ganz überschwänglich.

In welchem Monate Rachel genau ist, verrät sie bisher noch nicht. Auch das Geschlecht des Kindes ist nicht offiziell bekannt. Eine Sache lässt sie sich aber doch noch entlocken: Die Schwangerschafts-News geheimzuhalten, sei gar nicht so einfach gewesen. Ob sie sich in den vergangenen Wochen deshalb fast ausschließlich brustaufwärts gezeigt hatte? Zuletzt sah man vor allem Selfies von der US-Amerikanerin.

Instagram / rachelplatten Rachel Platten und ihre Tochter

Instagram / rachelplatten Rachel Platten und ihr Mann Kevin Lazan

Instagram / rachelplatten Sägerin Rachel Platten

