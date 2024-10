Ehrliche Worte: Rachel Plattens Kampf mit Baby-Kilos

Die Sängerin Rachel Platten (43) hat mit einem emotionalen Instagram-Post auf ihr Gewicht nach der Schwangerschaft aufmerksam gemacht. Am 21. Oktober teilte die 43-jährige "Fight Song"-Interpretin ihre Gedanken dazu, wie sie sich unter Druck gesetzt fühlte, die letzten paar Kilo "Babygewicht" zu verlieren. "Ich bin nicht weniger liebenswert, nur weil ich diese letzten 5 Kilo Babygewicht nicht verlieren kann", schrieb Rachel. Sie betonte, dass ihr Körper um Akzeptanz bitte und sie es leid sei, ständig zu versuchen, zu ihrem Gewicht vor der Schwangerschaft zurückzukehren.

Rachel, die mit ihrem Ehemann Kevin Lazan die Töchter Violet Skye und Sophie Jo hat, erhielt viel Zuspruch von ihren Fans. In ihrem Post erklärte sie weiter: "Ich bin stärker denn je, ich bin so gesund, ich kann tanzen, Gewichte heben und meine Mädchen tragen, und ein volles, schönes Leben führen." So verriet sie ihren Fans auch, dass sie beschlossen hat, die Jeans wegzugeben, in die sie seit Langem wieder passen wollte, und stattdessen größere zu kaufen, um ihren Körper so zu lieben, wie er ist. "Wenn ihr bei mir seid, sagt es mir in den Kommentaren, denn ich weiß, dass ich nicht allein bin", ermutigte sie ihre Follower.

Rachel wurde 2015 mit ihrem Hit "Fight Song" weltweit bekannt. Sie ist seit 2010 mit Kevin Lazan verheiratet und gemeinsam haben sie zwei Töchter. Neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere legt die Sängerin großen Wert auf ihre Rolle als Mutter. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Sophie sprach sie auch offen über ihre Erfahrungen mit postpartaler Angst und den Herausforderungen des Mutterseins. Mit ihrem aktuellen Post setzt sie erneut ein Zeichen für Selbstliebe und Akzeptanz und ermutigt andere Frauen, ihren Körper so zu lieben, wie er ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Platten, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Platten im Juni 2023 in New York

Anzeige Anzeige

Rachel hat ihre alten Jeans gegen größere eingetauscht. Wie seht ihr das? Richtig so. Wer trägt schon gern unbequeme Hosen? Ich hätte sie behalten, wer weiß, vielleicht passt man irgendwann doch wieder rein. Ergebnis anzeigen