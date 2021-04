Elisa Schattenbergs (21) Freund Kempes Tekiela (23) scheint Hals über Kopf in die Beauty verliebt zu sein! Für den Traum, sich den Germany's next Topmodel-Titel zu sichern, hat es für die Blondine leider nicht gereicht: In der vergangenen Folge wurde sie von Modelmama Heidi Klum (47) leider nach Hause geschickt. Auf den Rückhalt und die Unterstützung ihres Partners kann das Model aber immer zählen. Wenn es nach Kempes geht, soll Elisa sogar die Mutter seiner Kinder sein, wie er Promiflash verriet!

Mit Elisa an seiner Seite kann sich der Profifußballer definitiv eine gemeinsame Zukunft vorstellen. "Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann möchte ich auch, dass sie die Mutter meiner Kinder wird", erklärte Kempes im Interview mit Promiflash. Das Paar habe sogar schon über Themen wie Heirat und Familienplanung gesprochen. "Das ist auf jeden Fall etwas, woran ich denke, vor allem mit ihr. Sonst würde ich das alles gar nicht machen", stellte der Sportler klar.

Doch wie haben sich die beiden überhaupt kennengelernt? Das erste Aufeinandertreffen fand gegen Ende einer langen Partynacht im Klub statt. "Ich hab sie alleine gesehen, sie saß dort auf der Couch und ich dachte mir, wer ist das?", erinnerte sich Kempes zurück. Von Elisas Freunden fehlte jede Spur. Doch der 23-Jährige wollte die Schönheit nicht allein nach Hause gehen lassen, sondern begleitete sie bis vor die Haustür. Bereits da verstanden sich die zwei auf Anhieb – inzwischen sind Elisa und Kempes schon rund zwei Jahre lang ein Paar.

Anzeige

Instagram / elisaaascg "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Elisa und ihr Freund Kempes

Anzeige

Instagram / fabuxliz Elisa Schattenberg und ihr Freund Kempes Tekiela

Anzeige

Instagram / elisaaascg Elisa Schattenberg und Kempes Tekiela

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de