Könnte Yma Louisas Job als Pornodarstellerin zwischen ihr und Marvin Osei stehen? Bei 5 Senses for Love scheint es langsam ernst zwischen dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten und dem OnlyFans-Model zu werden. Sie haben schon gefummelt, was das Zeug hält, und scheinen sich einfach prächtig zu verstehen. Yma verdient ihr Geld aktuell mit dem Dreh von pornografischen Filmchen. Stört das ihren vermeintlichen Mr. Right? Promiflash hakt nach...

"Ein Dating No-Go ist es nicht, weil ich trennen kann zwischen Beruf und Privatem", stellt der Student im Gespräch mit Promiflash klar. Eine Bedingung hat er angesichts des schlüpfrigen Jobs aber doch: "Yma kann Pornos im Netz veröffentliche, solange die Drehpartner auch Drehpartner bleiben und ich Einsicht darüber bekomme, mit wem sie dreht." Schon während der Show hatte der 26-Jährige betont, dass ihm Ymas lockere Art in Bezug auf Sex gefalle.

Genau deswegen ist die 23-Jährige offenbar auch genau sein Typ Frau. "Yma ist mein Typ, weil sie ein selbstbestimmtes Leben lebt und das macht, worauf sie Lust hat", erklärt er. Außerdem schwärmt er von dem tollen Körper seiner Auserwählten. Nur Augen für Yma hat Marvin aber offenbar noch nicht – auch Maria gefällt dem Lingener: "Maria wäre noch mein Typ, weil sie eine sehr hübsche Frau ist und genau weiß, was sie will."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

© SAT.1 Marvin und Yma in Folge zwei von "5 Senses for Love"

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Single Marvin

Anzeige

© SAT.1/Benedikt Müller Maria Berenhardt, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de