Sabrina Mina (29) kann bald aufatmen! Bei 5 Senses for Love lernte die Influencerin den Reutlinger Mehmet (30) kennen – und lieben. Die beiden heirateten, doch ihr Eheglück sollte nur von kurzer Dauer sein. Im August 2021 bestätigte das einstige Traumpaar seine Trennung. Der Grund für das Liebes-Aus? Der Reality-TV-Star soll seine Liebste in der Nacht vor der Hochzeit betrogen haben – und zwar mit seiner Mitkandidatin Nicole Szagun. Doch nun ist Sabrina total erleichtert: Ihre Scheidung ist bald endlich durch!

Das verkündete die 29-Jährige jetzt im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Wenn alles gut laufe, sei sie bereits in wenigen Wochen nicht mehr verheiratet. "Ihr müsst mir die Daumen drücken", wandte sich die Blondine total aufgeregt an ihre Fans. Mittlerweile habe Sabrina die Geschehnisse gut verarbeiten können – und deshalb sei sie letztendlich auch froh, an dem TV-Experiment teilgenommen zu haben. "Ich habe eine Erfahrung machen können und habe tolle Menschen kennengelernt. Natürlich habe ich auch Menschen kennengelernt, die hätte ich mir sparen können", stellte die Beauty klar.

Zusätzlich gab Sabrina in ihrer Story preis, dass es bislang noch keinen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Doch sie sei zuversichtlich, dass sie ihrer großen Liebe eines Tages begegnen werde. "Wenn der Richtige kommt, dann wird er kommen. Aber so bin ich erst einmal glücklich und lebe mein Leben, wie ich es mir wünsche", meinte die einstige Temptation Island-Verführerin abschließend.

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina, "5 Senses for Love"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet, ehemaliger Kandidat bei "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina, "5 Senses for Love"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de