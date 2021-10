Mehmet (29) schießt zurück! Nach seiner 5 Senses for Love-Teilnahme hatte eigentlich alles gut ausgesehen: Der Reutlinger lernte in dem Datingformat die Schleswig-Holsteinerin Sabrina Mina (28) kennen und lieben. Am Ende der Show gab er ihr sogar das Jawort. Doch nur wenige Monate später ging ihre Ehe in die Brüche. In einem Statement behauptete Sabrina, dass Mehmet sie betrogen und mehrere Beziehungen gleichzeitig gehabt haben soll. Außerdem habe er ihr mehrere Straftaten verheimlicht. Nun bezieht Mehmet Stellung dazu!

In einem Instagram-Video räumte der 29-Jährige ehrlich ein: "Ich würde nicht behaupten, dass ich ein Gutmensch bin. Auf gar keinen Fall, das wäre geheuchelt, definitiv." Sowohl seinen Gefängnisaufenthalt als auch seine Flirts, die er vor der Show hatte, habe er Sabrina offen kommuniziert. Falls bei ihr diesbezüglich etwas falsch angekommen sei, wolle er sich dafür entschuldigen. "Ich rede direkt zu dir Sabrina, weil du ein guter Mensch bist. Du hast mich so genommen, wie ich bin. [...] Du hast akzeptiert, dass meine Vergangenheit einfach beschissen ist", führte der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer weiter aus.

Darüber hinaus betonte Mehmet, dass man sich vor Augen führen sollte, was er für Sabrina getan habe. Immerhin gab er nicht nur seinen Laden für die Kosmetikerin auf, sondern ließ auch seine alte Heimat zurück, um zu ihr nach Norddeutschland zu ziehen. "Jeder darf sich ein Bild über einen Menschen machen. [...] Aber es wird immer Menschen geben, die dich hassen", fasste er abschließend zusammen.

Instagram / sabrinamina_official Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Paar

Instagram / 5sensesformehmo Sabrina und Mehmet, "5 Senses for Love"-Pärchen

Instagram / 5sensesformehmo Mehmet und Sabrina, "5 Senses for Love"-Paar

