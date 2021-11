Nicole Szagun packt aus! In den vergangenen Wochen sorgten die 5 Senses for Love-Stars immer wieder für Schlagzeilen: Nachdem sich Sabrina Mina (28) und ihr Mann Mehmet (29) getrennt hatten, kamen einige pikante Details ans Licht und immer mehr TV-Bekanntheiten wurden in das Drama verwickelt. Aktuell ist auch ein wüster Streit zwischen Nicole und ihrem Kollegen Sebastian Kolb entfacht. Die Blondine erhebt schwere Vorwürfe – denn Basti hat offenbar das Produktionsteam erpresst.

"Es gab Sachen, wo ich entsetzt war – wo sich ein Boykott zusammengetan hat", erinnerte sich Nicole in ihrer Instagram-Story an ein Erlebnis während der Dreharbeiten zu "5 Senses for Love". Mehrere Frauen hätten sich schon frühmorgens zusammengeschlossen und dafür gekämpft, mit Wein versorgt zu werden. "Die haben gesagt, wir sprechen nicht mehr, wenn wir keinen Wein bekommen. Genauso der Basti: die Bestechung der Produktion, dass morgens Whiskey fließen soll – sonst wird nicht mehr gedreht", schildert sie. Die Kuppelshow-Teilnehmerin behauptet auch, dass Basti aufgrund der Erpressung eine Sonderstellung am Set bekam und sich Vorteile erspielt habe.

Den Mitarbeitern der Produktionsfirma macht das Model aber keine Vorwürfe. "Zum Thema Produktion muss ich sagen: Die Produktion hat alles dafür getan, dass es uns gut geht", stellte sie klar. Einige Singles hingegen hätten es in der Drehlocation richtig krachen lassen und an Alkohol und sogar Drogen nicht gespart.

Instagram / nicole_szagun Nicole Szagun, "5 Senses for Love"-Kandidatin

© SAT.1/Guido Engels "5 Senses for Love"-Kandidat Sebastian

Instagram / nicole_szagun Nicole Szagun, 2021

