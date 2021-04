Yma Louisa will bei 5 Senses for Love wohl keine Zeit verlieren. Die Erotikdarstellerin hat die zweite Stufe des Sozialexperiments erreicht und das bedeutet: Sie hat ihr erstes Date – und zwar mit Single-Mann Marvin Osei. Riechen konnten sich die zwei im wahrsten Sinne des Wortes schon mal gut. Und auch beim Hören schien die Chemie zwischen ihnen zu stimmen. Zumindest Yma würde Marvin am liebsten schon jetzt vor den Traualtar zerren.

Durch eine Wand getrennt tauschten sie sich über ihre Ansichten in Sachen Beziehung, ihre Ziele usw. aus und stellten sogar fest, dass sie beide afrikanische Wurzeln haben. Als der ehemalige Bachelorette-Kandidat dann noch ihren Job als Erotikdarstellerin feierte, war sie überzeugt: Er ist ihr Mr. Right. "Ich fand Marvin so gut, dass ich glaube, dass kein anderer da mehr rankommen wird und dass niemand anderes mehr eine Chance haben wird", schwärmte sie. Als sie den anderen Mädels von dem Date berichtete, fasste sie kurz und knapp zusammen: "Wir heiraten."

Marvin war nach dem Gespräch nicht weniger euphorisch. "Ihre Stimme ist hell und ich stehe auf helle Stimmen. Das war schon auch antörnend", gab er zu. Er wolle sie auf jeden Fall wieder matchen und stellte klar: Es müsste schon eine Bomben-Rakete um die Ecke kommen, um Yma zu toppen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Single Marvin

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, TV-Star

Anzeige

Findet ihr, dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden? Ja, absolut! Nee, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de