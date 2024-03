Sabrina Minas neuer Liebster war erst gar nicht ihr Typ!

Seit mehr als neun Monaten ist Sabrina Mina (31) mit ihrem neuen Freund zusammen. Und obwohl die 5 Senses for Love-Kandidatin überglücklich mit ihrer neuen Liebe ist, hat der Herr wohl eine Weile gebraucht, um sie von sich zu überzeugen. "Er ist sehr normal und ich wollte eigentlich was Außergewöhnliches", erklärt die Beauty im Promiflash-Interview beim “Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit”-Event. Trotzdem schwärmt Sabrina von ihrem neuen Lover in höchsten Tönen: "Er ist der tollste Mann der Welt und genau bei dem bleibe ich auch."

Sabrinas Freund konnte sie damals also nicht sofort überzeugen. Dennoch ließ er sich nicht abwimmeln, wie die Reality-TV-Bekanntheit sich erinnert: “Er war sehr aufdringlich und hat einfach nicht locker gelassen, obwohl ich nicht wollte." Seine Beharrlichkeit scheint sich aber gelohnt zu haben, denn die beiden sind nicht nur bereits zusammengezogen, zudem planen sie auch, in ein gemeinsames Haus zu ziehen. Sabrina denkt sogar wieder übers Heiraten nach. “Ich hab immer gesagt, ich heirate einmal in meinem Leben, aber na ja. Man ändert seine Meinung, jetzt ist das zweite Mal dran", witzelt Sabrina.

Noch vor einem Jahr gab es Gerüchte, dass Sabrina mit dem ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidaten Patrick Romer (28) anbandeln würde. Dies stritten beide jedoch ab und erklärten, sie seien nur befreundet. Im Promiflash-Interview erklärt Sabrina dazu, dass die beiden mittlerweile zwar immer noch in Kontakt miteinander stehen, allerdings nur sporadisch per Nachrichten.

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina mit einem Unbekannten

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina, "5 Senses for Love"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Patrick Romer und Sabrina Mina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de