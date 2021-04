Übertrieben oder cool? In wenigen Stunden wird in Hollywood der größte Filmpreis der USA verliehen, die Oscars! Dieses Jahr ist zwar – aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise – so einiges anders, doch eines bleibt auch bei der 93. Verleihung des begehrten Filmpreises gleich: die prall gefühlte Goodie Bag. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Schauspieler über teure Geschenke und Luxus-Artikel freuen!

Wie Forbes berichtet, haben sich die Veranstalter wieder mal nicht lumpen lassen. Sage und schreibe rund 170.000 Euro soll der Inhalt der begehrten Tüte voller Geschenke wert sein. Darunter sind Goodies wie eine Kurz-Reise nach Schweden in ein krasses Leuchtturm-Hotel, ein Gutschein für ein paar Personal-Trainer-Stunden und eine Fettabsaugung bei einem Schönheitschirurgen. Richtig gehört: Den VIPs wird ein Besuch beim Beauty-Doc geschenkt.

Ein weiteres Schmankerl in der Goodie Bag der 93. Oscars? Ein Gutschein für das nächste Hausbau- oder Renovierungsprojekt. Doch neben all diesen Annehmlichkeiten verbergen sich auch ein paar nützliche Dinge in den Tüten. So unter anderem ein Nothammer für eingeschlossene Hunde im Auto. Was sagt ihr zu diesen Geschenken? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Joaquin Phoenix, Renée Zellweger und Brad Pitt, Oscar-Gewinner 2020

Getty Images Eine Oscar-Trophäe im Februar 2010 in New York

Getty Images Plakat zu den Oscars 2021

