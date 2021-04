Emerald Fennell (35) sorgt schon jetzt für einen Wow-Moment auf den Red Carpets der diesjährigen Oscar-Verleihung! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage findet die Verleihung des wichtigsten Filmpreises in diesem Jahr auf zwei Locations verteilt statt – genau deshalb laufen die Stars und Sternchen auch auf zwei Teppichen auf. Aktuell kommen die ersten VIP-Gäste bereits an – und der The Crown-Star zeigte sich dabei völlig überraschend mit Babybauch!

Überglücklich schlenderte der Netflix-Star in einem floralen, bodenlangen Flatterdress über den Red Carpet des Dolby Theatres. Dabei nicht zu übersehen: der schon ordentlich große Babybauch unter ihrem Kleid! Bislang war nicht bekannt, dass die Camilla Parker Bowles-Darstellerin ihr zweites Kind erwartet. Erst kurz nach den Dreharbeiten zu ihrem Regie-Debüt "Promising Young Woman", für das sie gleich dreimal für den Oscar nominiert ist, hatte sie ihr erstes Baby zur Welt gebracht.

In einem Interview direkt nach dem Blitzlichtgewitter soll sie laut Just Jared ihren Look des Abends so beschrieben haben: "Susan, eine Töpferlehrerin, die ein Geschäftsangebot für Sie hat, das absolut kein Pyramidensystem ist." Ob Emerald heute Nacht auch noch die große Oscar-Bühne mitsamt Babybauch erobert und einen oder gleich mehrere Goldjungen für "Promising Young Woman" mit nach Hause nehmen kann, wird sich in ein paar Stunden zeigen.

