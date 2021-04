Celina Pop sorgte bei Ex on the Beach schon am ersten Tag nicht nur für Lästereien, sondern auch für heiße Bilder! Mit dem Temptation Island-Hottie Diogo Sangre tauschte die Supermarktverkäuferin bereits kurz nach dem Kennenlernen leidenschaftliche Küsse aus und endete letztendlich mit ihm im Chakalaka-Room. Dort kam es schließlich zum ersten TV-Sex der Staffel. Nun verriet Celina, was ihre Familie von ihrem Auftritt in der Kuppelshow hält.

Auf Instagram rief die 22-Jährigen zu einer Fragerunde auf. Einer ihrer Fans wollte dabei wissen, wie Celinas Eltern zu ihrer Show-Teilnahme stehen. "Mein Vater und meine Stiefmama feiern mich am meisten", antwortete die Beauty. Bedenken gab es offenbar keine und auch rückblickend sind sie stolz darauf, wie sich Celina präsentiert hat. "Meine Familie steht total hinter mir, die unterstützen mich und sind einfach stolz, dass ich ich selbst geblieben bin", erklärte die TV-Bekanntheit.

Auch sie selbst blickt im Großen und Ganzen zufrieden auf ihre Aktionen in dem Reality-TV-Format zurück. Nur in einer Sache würde sie ihr Verhalten beim nächsten Mal womöglich überdenken. "Beim Alkohol würde ich vielleicht ein bisschen weniger machen", räumte Celina gegenüber ihrer Follower schließlich doch ein.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNOW Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNow Celina und Diogo bei "Ex on the Beach"

TVNOW Szene aus "Ex on the Beach" Staffel zwei

