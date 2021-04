Kein Bikini? Kein Problem für Rebel Wilson (41)! Seitdem die australische Schauspielerin mehr als 30 Kilogramm abgenommen hat, teilt sie ihr Leben anscheinend umso lieber im Netz. So auch ihren jetzigen Aufenthalt in England. Denn dort finden momentan die Dreharbeiten für ihren neuen Film "The Almond and the Seahorse" statt. Nun gönnte sich Rebel aber wohl eine kleine Pause – und genoss den sonnigen Tag in ihrer Unterwäsche!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die Beauty ihr ausgiebiges Sonnenbad. Offenbar hatte sich Rebel kurzfristig dazu entschieden, das schöne Wetter zu nutzen und sich zu bräunen. Denn sie hatte wohl keinen Bikini dabei – das scheint sie aber überhaupt nicht gestört zu haben. Die 41-Jährige legte sich kurzerhand in ihrem hautfarbenen BH und Slip in die Sonne. "Ich muss Vitamin D tanken, so viel ich kann", erklärte sie ihr Vorhaben unter dem freizügigen Pic.

Nur einige Tage zuvor präsentierte Rebel bereits ähnliche Aufnahmen auf ihrem Social Media-Kanal. In aufreizenden schwarzen Dessous posierte sie für heiße Spiegelselfies und zeigte dabei selbstbewusst ihre tollen Kurven. Dafür hat die Pitch Perfect-Darstellerin auch hart gearbeitet. Im vergangenen Jahr stellte sie nämlich ihre Ernährung um, fing an, regelmäßig Sport zu machen und scheint seither glücklicher denn je zu sein.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Februar 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

