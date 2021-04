Was kommt heraus, wenn man Katy Bähm (27), Olivia Jones (51) und Melanie Müller (32) in einen Topf wirft und kräftig durchschüttelt? Eine Hymne für eine bunte Gesellschaft! Bis vor Kurzem waren Katy und Melli noch Kandidatinnen bei Promis unter Palmen. In dem TV-Format ging es jedoch nicht nur lustig zu. Die Dragqueen wurde von Prinz Marcus von Anhalt (54) homophob angegangen. Jetzt holte sich Sängerin Melli Katy und Olivia zum Musikmachen ins Boot: Am Freitag erscheint ihr gemeinsamer Song "We Are Queer"!

"We are queer! We are LGBTI!", singt Melli zu tanzbaren Beats. Doch was nach gute Laune klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Mit dem Song wolle die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin ein klares Statement für eine tolerantere Gesellschaft setzen. Auch für Melli bedeute das Lied etwas anderes als ihr gewöhnliches "Partyding", erzählte sie im Promiflash-Interview. Es gehe vor allem um die "Message, dass wir alle zusammen halten sollen", stellte die 32-Jährige klar. Katy habe Melli schon vor "Promis unter Palmen" gekannt, aber erst dort entstand die Idee zu der musikalischen Kollabo.

Katy war direkt hin und weg von der Idee, verriet sie gegenüber Promiflash. "Melli ist so viel in der Community und in der Szene unterwegs. Da war nach dem Ausraster von Marcus klar: Wir machen uns für dieses Thema stark!" erklärte die Travestiekünstlerin. "Die Botschaft ist leicht verständlich: Es soll Freude bereiten und wir sind alle queer!" Das macht richtig Lust auf den Song des Dreiergespanns! "We Are Queer" von Melanie Müller feat. Katy Bähm und Olivia Jones erscheint am Freitag auf allen verfügbaren Plattformen.

Anzeige

SAT.1 Melanie Müller, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Juni 2020

Anzeige

Getty Images Olivia Jones beim Comedy-Award in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de