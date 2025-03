Nach vier Jahren: Katy Bähm ist wieder bereit für Reality-TV

Das letzte Mal mischte Katy Bähm (31) im Jahr 2021 in einem Reality-TV-Format mit: Damals nahm die Travestiekünstlerin an Promis unter Palmen teil. Bei der Premiere der aktuellen Staffel der Show trifft Promiflash auf Katy und will von ihr wissen, ob sie sich mittlerweile weitere Teilnahmen an großen Shows vorstellen könnte. "Ich denke schon, dass ich mittlerweile wieder ready bin, mal wieder die größeren Formate zu machen. Also, ich bin auf jeden Fall bereit, ruft mich an", entgegnet Katy vielversprechend auf die Frage. Vor allem von einer Teilnahme am Dschungelcamp wäre sie "nicht abgeneigt".

Auch eine erneute Teilnahme an "Promis unter Palmen" wäre für Katy denkbar: "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wieder teilzunehmen. Meine Staffel wurde ja leider nicht ausgestrahlt, da Willi leider verstorben ist." Während ihrer Reality-TV-Abstinenz sei die Künstlerin aber keineswegs untätig gewesen. "Ich drehe auch aktuell wieder ein paar süße Sachen. In letzter Zeit habe ich mich eher auf kleinere Sachen konzentriert", verrät die DJane im Interview. Um was es sich dabei genau handelt, erzählt sie nicht, doch ihre Fans werden es sicherlich bald herausfinden.

Katy wurde 2019 durch ihre Teilnahme am ProSieben-Format Queen of Drags bekannt. Damals gehörte die Berlinerin zu den auffälligsten und beliebtesten Kandidatinnen der Show. 2020 steigerte sie ihre Bekanntheit durch ihren Einzug in den Promi Big Brother-Container. Im Jahr 2021 nahm sie dann an der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" teil und belegte dort sogar den zweiten Platz. Wie sie so weit kam, haben ihre Fans nie gesehen, da die Ausstrahlung der Staffel nach dem Tod von Entertainer Willi (✝45) nach Folge zwei unterbrochen und dann ganz abgesetzt wurde.

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Getty Images Katy Bähm im Oktober 2024

