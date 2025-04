Vater war kriminell: So schwierig war Olivia Jones' Kindheit

Travestiekünstlerin Olivia Jones (55) überraschte kürzlich mit einer schmerzhaften Enthüllung aus ihrer Vergangenheit. In der Sendung stern TV sprach sie am Sonntag offen über ihren Vater, der einst mit fast zwei Millionen D-Mark aus seiner Bank flüchtete, um sich nach Brasilien abzusetzen. Acht Tage nach dem Verbrechen wurde er in Rio de Janeiro festgenommen, während Olivia, damals elf Jahre alt und noch unter dem Namen Oliver Knöbel bekannt, mit ihrer Mutter zurückblieb. "Es wäre schon schlimm genug gewesen, wenn er uns einfach nur verlassen hätte. Aber mit so einem Verbrechen? Das war schon sehr hart", erinnerte sie sich sichtlich ergriffen an die Situation.

Neben dem Verrat ihres Vaters erlitt Olivia auch durch das soziale Umfeld schwere Rückschläge. Die Dorfgemeinschaft wendete sich von ihr und ihrer Mutter ab, tuschelte hinter ihrem Rücken und streute Gerüchte. Mobbing war plötzlich ihr Alltag, wie sie in der Sendung erzählte. Jahre später traf sie ihren Vater erneut, jedoch ohne die erhoffte Aussprache oder gar eine Entschuldigung. Stattdessen begegnete ihr eine Mauer aus Ausflüchten und Uneinsichtigkeit. "Ich konnte ihm nicht verzeihen, weil er sich nie entschuldigt hat für das, was er uns angetan hat. Das Vertrauen in den eigenen Vater war komplett weg", erklärte Olivia. Zeitgleich betonte sie, wie hilfreich therapeutische Unterstützung in solch belastenden Situationen sein kann.

Ihre schwierige Kindheit und der offene Umgang damit zeigen eine andere Seite der beliebten Travestiekünstlerin. Olivia, die vor allem für ihren Humor, ihre auffälligen Outfits und ihren Einsatz für Toleranz bekannt ist, lebt heute ein ganz anderes Leben – geprägt von Authentizität und Stärke. Die Geschichte der Das große Promi-Büßen-Moderatorin wird derzeit durch ein ZDF-Filmbiopic nach ihrer Biografie "Ungeschminkt" verfilmt. In Interviews betont sie immer wieder, dass die Herausforderungen ihrer Vergangenheit sie stärker gemacht haben: "Es war nicht immer leicht, aber es hat mich geprägt." Ihre Transformation von Oliver zu Olivia und ihre Erfolge als Künstlerin und Aktivistin sind ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Resilienz.

Getty Images Olivia Jones, September 2024

ActionPress Olivia Jones, Moderatorin