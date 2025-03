Dreharbeiten laufen schon: Olivia Jones' Leben wird verfilmt

In Hamburg und Umgebung haben, laut dem Magazin DWDL, die Dreharbeiten zu einem ZDF-Film über die Lebensgeschichte von Olivia Jones (55) begonnen. Das Biopic, basierend auf der Biografie "Ungeschminkt", erzählt den Weg von Oliver Knöbel, der in seiner Heimatstadt Springe erste Anfeindungen erlebte, bis hin zu seinem Erfolg als Deutschlands bekannteste Dragqueen. Johannes Hegemann übernimmt die Hauptrolle, während Annette Frier (51) Olivers Mutter Evelin spielt, die anfangs wenig Unterstützung zeigt. Auch andere bekannte Namen wie Daniel Zillmann (44) und Jeremy Mockridge gehören zum Cast. Regie führt Till Endemann, produziert wird der Streifen von Florida Film.

Der Film beleuchtet vor allem auch die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland hin zu mehr Toleranz und Diversität. Oliver musste sich in seiner Jugend zahlreichen Herausforderungen stellen, darunter die Ablehnung durch seine eigene Mutter und gewaltsame Übergriffe in der Provinz. Erst in der Großstadt Hamburg fand er auf St. Pauli die Möglichkeit, eine Karriere als Travestiekünstler aufzubauen – doch dort war der Anfang hart. Der Film vollzieht nicht nur Olivers Aufstieg zu Olivia nach, sondern auch den Wandel der Gesellschaft, die heute mehr Offenheit gegenüber vielfältigen Lebensentwürfen zeigt.

Abseits ihrer Karriere als Künstlerin ist Olivia heute fest in der Medienlandschaft verankert und bekannt für ihren Einsatz für Minderheitenrechte und Toleranz. Ihre bunten Outfits und ihre humorvolle Art machen sie zur Sympathieträgerin – während sie gleichzeitig auch politische und gesellschaftliche Themen deutlich anspricht. Privat zeigt sich Olivia häufig bodenständig und heimatverbunden. Über ihre Herkunft aus Springe hat sie einmal gesagt: "Es war nicht immer leicht, aber es hat mich geprägt und stärker gemacht." Der Film verspricht, den Menschen hinter der Kunstfigur Olivia auf emotionale Weise zu porträtieren.

Getty Images Olivia Jones, Moderatorin

Getty Images Olivia Jones in Berlin, 2016

