"Das große Promi-Büßen" Staffel 4 kommt im Herbst

Im Oktober 2025 geht Das große Promi-Büßen nun in die nächste Runde. Die vierte Staffel der erfolgreichen Reality-Show wird wie gewohnt auf Joyn ausgestrahlt und bringt erneut bekannte Gesichter in brisante Situationen – konfrontiert mit körperlichen Herausforderungen, aber vor allem mit sich selbst und ihrer Vergangenheit. Unter dem Druck von Moderatorin Olivia Jones (55) zeigt sich, wer echte Reue empfindet und wer an seine Grenzen stößt. Für die Zuschauer verspricht das Format nicht nur Spannung, sondern auch emotionale Einblicke in das Leben kontroverser Prominenter.

Das Konzept bleibt unverändert: Promis werden mit ihren Fehltritten konfrontiert und müssen sich öffentlich damit auseinandersetzen. Fans rätseln derweil bereits, welche Teilnehmer diesmal dabei sein könnten. In einem Instagram-Beitrag von desired.de wird spekuliert: Namen wie Jimi Blue Ochsenknecht (33), Dilara Kruse, Serkan Yavuz (32) und Marc-Robin Wenz werden genannt. Auch Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) stehen zur Debatte – wobei sich viele Kommentatoren kritisch zu einem möglichen Auftritt der beiden äußern.

Auch nach der dritten Staffel hat sich "Das große Promi-Büßen" weiterhin als eines der fesselndsten Reality-TV-Formate etabliert. Es bietet den Teilnehmenden nicht nur eine Bühne zur Wiedergutmachung, sondern gewährt den Zuschauern auch Einblicke in die Hintergründe so mancher Skandale. Welche Promis letztlich mit dabei sein werden, bleibt jedoch noch offen. Doch auch in Staffel 4 dürfte das bewährte Konzept wieder neugierig machen: Sind die Promis wirklich bereit, sich zu ändern – oder bleibt alles nur Show?

Joyn / Nikolai Milatovic Olivia Jones, Moderatorin

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Joyn Christina Dimitriou und Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"