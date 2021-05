Es ist so weit: Jerry Ferrara (42) und seine Frau Breanne Racano verkündeten im vergangenen Dezember ihren Fans, dass sie weiteren Nachwuchs erwarten. Ihr erstes Baby war im Mai 2019 zur Welt gekommen. Jetzt bekam Sohn Jacob sein kleines Brüderchen – und das zeigten die glücklichen Eltern auch gleich! Denn bereits am Freitag kam Kind Nummer zwei gesund und munter auf die Welt.

Auf Instagram verkündete der ehemalige "Entourage"-Star jetzt die Geburt seines zweiten Sohnes: "Mein Herz ist so erfüllt und wir sind so was von bereit, zwei gute Männer großzuziehen!" Dazu postete der Schauspieler eine Bilderstrecke, die seine Frau und ihn mit dem jüngsten Spross zeigt. Es war auch ein Foto dabei, das Jacob als stolzen großen Bruder zeigt. Den Namen ihres zweiten Kindes teilte das Paar noch nicht mit.

An seine zwei Jungs richtete Jerry dann noch rührende Worte: "Ich verspreche euch, dass ich euch immer lieben und in jeder erdenklichen Weise für euch da sein werde!" Seine Fans freuten sich überschwänglich für ihn und gratulierten ihrem Idol.

Instagram / jerryferrara Jerry Ferraras Sohn Jacob mit seinem kleinen Bruder

Instagram / jerryferrara Jerry Ferrara im Frühjahr 2021

Instagram / jerryferrara Schauspieler-Ehepaar Jerry Ferrara und Breanne Racano

