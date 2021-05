Vor rund zwei Wochen wurde offiziell bestätigt, dass Willi Herren (✝45) tot in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim aufgefunden wurde. Heute wurde dem Reality-TV-Star bei einer emotionalen Zeremonie auf dem Kölner Melatenfriedhof die letzte Ehre erwiesen. Um 11:11 Uhr begann die Trauerfeier mit rund 30 Gästen. Damit auch seine Fans gebührend Abschied von Willi nehmen können, hatte seine Familie vorab eine Kondolenzseite eingerichtet. Dort häufen sich die rührenden Grüße an den Verstorbenen.

"Ein so herzlicher, lebensfroher Mensch ist von uns gegangen, und es ist noch immer unbegreiflich und erschreckend. Du hast uns allen vorgelebt, wie man das Leben leichter leben sollte", schreibt ein Nutzer im offiziellen Kondolenzbuch auf der Plattform mymoria.de. Auch parallel zur Beisetzung in familiärer Runde nutzen Fans die Gelegenheit, ihrem Idol letzte Worte mit auf den Weg zu geben. "Jetzt wirst du den Himmel erheitern. Mach es gut", schreibt ein weiterer User vor wenigen Stunden auf der Kondolenzseite.

Auch auf dem Friedhof haben die anwesenden Trauergäste die Gelegenheit genutzt und Willi auf Schleifen an Trauerkränzen letzte Worte mit auf den Weg gegeben. Vor der Kapelle breitete sich ein buntes Meer aus Blumen aus.

Willi Herrens Beerdigung

Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Kölner Kapelle am Tag von Willi Herrens Beerdigung

