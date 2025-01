Alessia Herren leidet noch schwer unter Papa Willis Tod

Auch traurige Themen kommen am Dschungelcamp-Lagerfeuer zur Sprache. So erinnert sich beispielsweise Alessia Herren (23) zurück an den Moment, als sie die schreckliche Nachricht von dem Verlust ihres Vater Willi Herren (✝45) erhielt. "Als ich die Nachricht von meiner Familie bekommen habe, bin ich zusammengebrochen. [...] Ich konnte es halt nicht glauben, weil er auch so jung war", erklärt die 23-Jährige mit Tränen in den Augen und fügt hinzu: "Das war halt sehr, sehr schwer und das ist bis heute immer noch so schwer. Es ist halt nicht leicht, wenn man seinen Vater mit 19 Jahren verliert."

Wie die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihrem Dschungelcamp-Mitstreiter Maurice Dziwak (26) verrät, war es für sie in der ersten Zeit nach dem Tod des Sängers unmöglich, sein Grab zu besuchen. Der Schritt sei zu schwer gewesen. Erst durch einen Traum, in dem ihr Papa nach ihr gerufen habe, konnte sie ihre Angst überwinden und ihn auf dem Friedhof besuchen. Noch heute träumt Alessia von ihm. "Bevor wir hergeflogen sind, habe ich seit langem mal wieder von ihm geträumt. Ich habe ihn umarmt und sein Herz gespürt." Doch der verstorbene Entertainer ist nicht nur in ihren Träumen bei ihr. Alessia weiß: "Egal, was ich mache, er ist trotzdem bei mir, er ist stolz", meint sie sicher und betont abschließend: "Diese Zeichen, wenn ich ihn besonders spüre, geben mir besonders Kraft."

Willi Herren etablierte sich im Laufe seines Lebens zu einem der bekanntesten deutschen Unterhalter. Im Jahr 2005 nahm er sogar als einer von zehn Kandidaten an der zweiten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Im April 2021 wurde dann die Nachricht seines Todes bekannt. Der damals 45-Jährige wurde am 20. April tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Vier Tage vor seinem Ableben hatte Alessia ihn das letzte Mal umarmt und sich von ihm verabschiedet.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

Getty Images Willi Herren, Reality-TV-Star