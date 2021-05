Erschreckendes Gesundheitsupdate von Philipp Mickenbecker. Der YouTuber kämpft derzeit gegen seine Krebserkrankung. Bereits vor einigen Wochen erklärte er seinen Followern, dass er durch seinen Tumor inzwischen eine offene Wunde auf der Brust hat. Nun hatten sich auch noch unzählige Maden in dieser Wunde angesammelt. "Wahrscheinlich ist eine Fliege gekommen und hat, während ich die Wunde offen hatte, Eier in die Wunde gelegt, sodass da ganz, ganz viele Maden reingekommen sind und ganz viele Würmer. Das sieht so ekelhaft aus", verrät er in einem YouTube-Video.

