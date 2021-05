Tragischer Todesfall in der französischen Fußballszene! Christophe Revault war ein beliebter Profi-Kicker, der seine aktive Karriere von 1992 bis 2010 hatte. Dabei spielte er unter anderem zwei Jahre als Torhüter für den Verein Paris Saint-Germain. Aber auch für Rennes und Toulouse stand er einige Jahre lang im Tor. Zuletzt spielte er drei Jahre für seine Heimatstadt Le Havre. Jetzt muss die Fangemeinde des Sportlers ganz stark sein – Christophe ist mit gerade einmal 49 Jahren überraschend verstorben.

Diese traurige Nachricht bestätigte sein ehemaliger Fußballverein auf Twitter. "Mit tiefer Trauer hat Paris Saint-Germain vom Tod seines ehemaligen Torhüters Christophe Revault erfahren. Der Familie und seinen Lieben spricht der Club sein aufrichtiges Beileid aus", heißt es in dem offiziellen Statement. Laut The Sun wurde der Profikicker in seinem Haus in Le Havre leblos gefunden – die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Nachdem Christophe 2010 seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, fing er an, als Manager und Scout zu arbeiten. Er besorgte seitdem vielen Nachwuchsfußballern einen Profivertrag bei renommierten Vereinen.

