Große Trauer in der Musikwelt: Lloyd Price ist tot. Der Rock-n-Roll-Sänger hatte in den 50er-Jahren seinen Durchbruch. Mit Songs wie "Restless Heart", "Tell Me Pretty Baby", "Ooh, Ooh, Ooh" und "Ain’t It a Shame" feierte er große Erfolge. Sein Hit "Lawdy Miss Clawdy" gilt heute sogar als R&B-Klassiker. Zuletzt war es ruhig geworden um den US-Amerikaner. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Lloyd ist im Alter von 88 Jahren verstorben.

Das bestätigte seine Frau Jacqueline Price nun gegenüber der US-amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press. Demnach sei Lloyd bereits am vergangenen Montag in einer Langzeitpflegeeinrichtung in New Rochelle, New York, an den Folgen seiner Diabeteserkrankung gestorben. Weitere Details zum Ableben des Hitmachers sind nicht bekannt.

1962 hatte Lloyd zusammen mit Logan Double das Plattenlabel L Records gegründet. Nachdem sein Partner 1969 ermordet worden war, hatte sich der Sänger jedoch aus der Musikszene zurückgezogen. 1998 wurde Lloyd für seinen musikalischen Einfluss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Lloyd Price, Sänger

Lloyd Price, R&B-Künstler

Lloyd Price im Jahr 2013

