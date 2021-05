Mike Tindall (42) lässt die Geburt seines Sohnes noch einmal Revue passieren. Der kleine Lucas hatte am 21. März dieses Jahr nämlich einen – nun ja – ungewöhnlichen Start ins Leben. Seine Mutter Zara (39), die Tochter von Prinzessin Anne (70), brachte ihn auf dem Fußboden ihres heimischen Badezimmers zur Welt. Knapp fünf Wochen nach der Entbindung gestand Mike nun, wie erleichtert er gewesen sei, nicht selbst als Geburtshelfer einspringen zu müssen.

"Glücklicherweise traf die Hebamme rechtzeitig ein, sodass ich nicht in der 'unteren Gegend' sein musste, dem anderen, dem falschen Ende", witzelte er im Interview mit Good Morning Britain. Stattdessen habe er seiner Frau die Hand gehalten und sie auf die Art unterstützt. Außerdem sei Zaras beste Freundin, die selbst Krankenschwester ist, direkt zur Stelle gewesen. Als die beiden Expertinnen sich dann ums Baby kümmerten, habe er erleichtert geseufzt.

"Wir hatten definitiv nicht mit so etwas gerechnet", betonte der ehemalige Rugby-Spieler. Söhnchen Lucas hat der ganze Stress offenbar nicht geschadet. Er entwickle sich ganz wunderbar. "Bisher klappt Schlafen und Essen einwandfrei. Er macht alles, was ein fünf Wochen altes Baby eben so macht", freute sich der Dreifach-Papa. Dass er nach zwei Mädchen nun einen Jungen in der Familie hat, sei besonders schön.

Instagram / mike_tindall12 Der begeisterte Golf-Fan Mike Tindall im Mai 2020

Getty Images Mike und Zara Tindall im Januar 2019

Getty Images Mike Tindall und seine Tochter Mia, 2016

