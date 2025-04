Trotz Familiendramas: Tindalls unterstützen Harry und Meghan

Zara Tindall (43) und ihr Ehemann Mike Tindall (46) stehen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) jetzt wohl näher, als viele bisher vermuteten. Trotz der Spannungen innerhalb der königlichen Familie pflegen die beiden Paare ein enges Verhältnis und planen laut einem Insider gemeinsame Treffen sowohl in Montecito als auch im sonnigen Portugal. Auch Prinzessin Eugenie (35) und ihr Mann Jack Brooksbank (39) sollen bei diesen Zusammenkünften dabei sein, wie OK! berichtete. Eine Quelle verriet: "Zara und Mike reden nicht laut über ihre Beziehung zu den Sussexes, da das bei vielen in der Royal Family nicht gut ankommt." Doch es sei bekannt, dass die Tindalls, ebenso wie Eugenie und Jack, viel Zeit für Harry und Meghan übrig haben würden.

Während Harry und Meghan versuchen, sich außerhalb des Königshauses eine neue Existenz aufzubauen, reißt die Kritik aus Großbritannien nicht ab. Besonders Camilla (77) soll immer wieder Spannungen zwischen Meghan und ihrer Schwägerin Herzogin Kate (43) schüren. Laut einem Insider gibt es zwischen den beiden Frauen mehr Gemeinsamkeiten, als man vielleicht denkt. Ohne Camillas Einfluss bestehe kein Grund, warum sie nicht gut miteinander auskommen könnten. Der Bruch zwischen William (42) und Harry bleibt hingegen schwerwiegend. Ein ehemaliger Mitarbeiter der beiden erklärt gegenüber 60 Minutes Australia, dass es für alle Beteiligten eine traurige Situation sei.

Zara und Mike Tindall galten schon immer als moderne Mitglieder der Royals, die sich nicht scheuen, eigene Wege zu gehen. Zara, Tochter von Prinzessin Anne (74), und Mike, ein ehemaliger Rugbyprofi, sind für ihre Bodenständigkeit und ihre Liebe zum Sport bekannt. Die beiden genießen ihr Leben auch abseits der strikten royalen Pflichten und scheinen großen Wert auf authentische Beziehungen zu legen. Ihre Unterstützung für die Sussexes könnte ein Zeichen dafür sein, dass sie sich eher von persönlichen Bindungen als von königlicher Etikette leiten lassen – ein Ansatz, der beide Paare möglicherweise wieder näher zusammenbringt.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Peter Phillips, Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Zara und Mike Tindall

