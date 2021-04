Der britische Rugby-Star Mike Tindall (42) ist mit Zara (39), der Enkelin von Queen Elizabeth II. (94), verheiratet und seit rund einer Woche dreifacher Vater. Nach den gemeinsamen Töchtern hat nun auch Mini-Royal Lucas Philip das Licht der Welt erblickt. Weil es der Kleine überraschend eilig hatte, hatte Zara es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft und ihr Söhnchen kurzerhand auf dem Badezimmerboden geboren. Die spektakuläre und ungeplante Hausgeburt hat Lucas aber keineswegs geschadet: Papa Mike verrät jetzt, wie gut sich sein Sohn schon nach wenigen Tagen schlägt.

"Alles läuft gut, ich kann mich nicht beschweren. Er macht sich ziemlich gut, der kleine Mann", erzählt der ehemalige Profisportler in dem Podcast The Good, The Bad & The Rugb‪y. Obwohl sein Sohn erst wenige Tage alt ist, habe er auch schon ein erstes Lieblingsoutfit gefunden, wie der 42-Jährige ergänzt. Er und seine Frau haben ihm eine Miniversion von Papas Trikot der Nationalmannschaft besorgt, das Lucas schon jetzt "liebt". Ob Mike damit andeuten möchte, dass sein Sohnemann einmal in seine sportlichen Fußstapfen treten könnte?

Die frischgebackenen dreifachen Eltern sind allerdings nicht die Einzigen, die von dem neuen Familienmitglied nicht genug bekommen können. Auch seine älteren Schwestern sind offenbar ganz entzückt. Die zweijährige Lena Elizabeth habe ihren Bruder sogar als "ihr Baby" bezeichnet, plauderte Mike bereits in einer früheren Folge des Online-Talks aus.

Getty Images Zara und Mike Tindall in Gold Coast, Australien

Instagram / mike_tindall12 Der begeisterte Golf-Fan Mike Tindall im Mai 2020

ActionPress Zara Tindall mit ihrem Mann Mike Tindall und ihrer Tochter Lena, August 2019

