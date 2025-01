Zara und Mike Tindall verbringen vor Reise Zeit mit Kindern

Zara (43) und ihr Ehemann Mike Tindall (46) sind gemeinsam mit ihren drei Kindern Mia (10), Lena (6) und Lucas (3) ins Jahr 2025 gestartet. Die Familie verbrachte Neujahr bei den Cheltenham Races – einem beliebten Pferderennen, bei dem sie alle zusammen viel Freude hatten. Besonders begeistert zeigten sich die Zuschauer von den Kindern des Paares, die die Herzen mit ihren lebhaften und charmanten Auftritten eroberten. Kurz zuvor hatten Zara und Mike die Weihnachtsfeiertage mit ihren Verwandten auf dem Anwesen von König Charles (76) und Königin Camilla (77) in Sandringham verbracht, wo sie neben vielen anderen Royals an der traditionellen Messe in der St. Mary Magdalene Church teilnahmen.

Die ersten Tage des Jahres standen also im Zeichen von Familie und Tradition – doch schon bald wird das Ehepaar Tindall sich für einige Tage von seinen Kindern trennen müssen: Wie das Magazin Australian Financial Review berichtet, reisen Zara und Mike in der kommenden Woche nach Australien, um am Magic Millions Carnival teilzunehmen. Das Event, das Showjumping, Polo und Pferderennen umfasst, ist ein fester Bestandteil in Zaras Kalender und findet in diesem Jahr vom 05.01. bis zum 13.01. statt. Die Enkelin der Queen (✝96) ist seit über einem Jahrzehnt als Schirmherrin für die Magic Millions Racing Women Initiative tätig. Während ihres Aufenthalts in Down Under bleiben Mia, Lena und Lucas allerdings in England, da die Schule am 6. Januar wieder beginnt.

Die sportbegeisterte Zara, die auf eine erfolgreiche Karriere als Vielseitigkeitsreiterin zurückblicken kann, und Mike, ein ehemaliger Rugby-Star, sind bekannt für ihre Nähe zueinander und ihre unaufgeregte Art als Teil der royalen Familie. Die beiden teilen nicht nur die Liebe zum Sport, sondern sie scheinen ihr gemeinsames Leben als große Familie ebenso zu genießen. Ihre Ausflüge mit den Kindern, wie zuletzt in Cheltenham, zeigen, dass sie trotz königlicher Verpflichtungen großen Wert auf ein ausgewogenes Familienleben legen.

Getty Images Zara und Mike Tindall und ihre Tochter Mia, März 2022

Getty Images Mike und Zara Tindall mit ihren Töchtern Mia und Lena, April 2023

