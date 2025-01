Ist Royal-Debüt von Zara und Mike Tindalls Sohn an Ostern?

Lucas Tindall (3), der dreijährige Sohn des ehemaligen Rugby-Profis Mike Tindall (46) und seiner Frau Zara (43), der Tochter von Prinzessin Anne (74) und Mark Phillips, könnte in diesem Jahr sein royales Debüt erleben. Bisher sorgte der freche Blondschopf bei privaten Familienausflügen für Lacher – zuletzt beim Cheltenham-Rennen am Neujahrstag. Ein offizieller Auftritt mit seinen berühmten Verwandten blieb bislang aus. Nun steht möglicherweise sein Debüt bei den traditionellen Osterfeierlichkeiten auf Schloss Windsor an – pünktlich zu seinem vierten Geburtstag im März. Bereits sein Cousin Prinz Louis (6) sowie dessen Vater, Prinz William (42), nahmen in demselben Alter an diesem Event teil.

In der Vergangenheit zeigte Lucas immer wieder seine überschäumende Energie. Wie Hello! berichtete, zog er im vergangenen September bei den Burghley Horse Trials die Blicke auf sich, als er versuchte, seine ältere Schwester Lena (6) von einer Kiste zu ziehen, auf der sie saß – eine Aktion, die seinem Vater Mike weniger gefallen haben soll. Dennoch war der Tag geprägt von liebevollen Momenten: Lucas genoss ein Eis auf den Schultern seines Vaters, ließ sich in die Luft werfen und hatte zudem Spaß mit seinem Onkel Peter Phillips (47).

Mike sprach in einem früheren Interview mit The Telegraph offen über den Tatendrang seines Sohnes: "Man kann ihn einfach nicht stoppen. Er will körperliche Nähe, will raufen und denkt, er sei ein Ninja." Lucas benötige jede Menge Bewegung, um seine Energie loszuwerden. "Man muss ihn richtig auspowern, sonst schläft er nicht", verriet sein Vater. Der ehemalige Rugby-Spieler scheint seinen Elterndienst mit Humor zu nehmen und betonte, wie wichtig es sei, Kindern Raum für ihre Lebhaftigkeit zu geben. Ob Lucas dieses Jahr tatsächlich an der Seite seiner royalen Verwandten bei den Osterfeierlichkeiten glänzen wird, bleibt abzuwarten – mit seiner fröhlichen Art wäre er sicherlich eine Bereicherung. Aktuell sind Zara und Mike allerdings ohne die Kinder in Australien, um am "Magic Millions Carnival" teilzunehmen.

Action Press / Backgrid Zara Tindall mit ihrem Sohn Lucas beim Charity-Fußballspiel im Februar 2023

Getty Images Mike und Zara Tindall, 2021

