Date-Night: Zara und Mike Tindall glänzen auf dem Red Carpet

Zara Tindall (43) und ihr Ehemann Mike Tindall (46) gemeinsam auf einem Event? Ein äußerst seltener Anblick! Am Montagabend nutzte das Ehepaar die Beauty Awards in der Honourable Artillery Company in London jedoch für eine öffentliche Date-Night. Arm in Arm schlenderten sie über den roten Teppich und zeigten in harmonierenden Outfits, dass sie auch nach 13 Jahren Ehe noch ein wunderschönes Paar abgeben. Zara trug ein figurbetontes Kleid aus schwarzer Spitze, ihr Ehemann ein schwarzes Hemd mit passender Hose unter einem Jackett aus dunkelrotem Samt.

Auch wenn Mike durch seine Ehe mit Zara in die britische Königsfamilie eingeheiratet hat, hat das Leben des Ehepaares nicht viele Berührungspunkte mit dem Palast. Gelegentlich sieht man die beiden bei royalen Veranstaltungen – einen Adelstitel oder königliche Pflichten haben der Rugby-Spieler und die 43-Jährige jedoch nicht. Auch finanziell lebt die Tochter von Prinzessin Anne autark von der Monarchie. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sich ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Zu den Einnahmequellen des Paares gehören laut The Sun vor allem Sponsorenverträge, Werbemaßnahmen und unternehmerische Investitionen.

Die Lieblingsenkelin von Queen Elizabeth II. (✝96) und der 46-Jährige lernten sich 2003 bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Australien kennen. Sieben Jahre später fragte Mike, ob Zara seine Frau werden möchte. Drei Monate vor der Megahochzeit von Zaras Cousin Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) gaben sie sich das Jawort. Ihre Liebe wurde gekrönt durch die Geburt ihrer drei Kinder: Mia (10), Lena (6) und Lucas.

ActionPress Mike Tindall und Zara Tindall bei den Beauty Awards in London

Getty Images Mike mit seiner Frau Zara Tindall beim Royal Ascot Juni 2022

