Zara und Mike Tindall reisen ohne Kinder nach Australien

Nach einem weihnachtlichen Familientreffen mit der königlichen Familie in Sandringham planen Zara (43) und Mike Tindall (46) eine Reise nach Australien – allerdings ohne ihre Kinder Mia (10), Lena (6) und Lucas (3). Die Tochter von Prinzessin Anne (74) und der Rugby-Union-Spieler werden kurz nach den Feiertagen zum Magic Millions Festival aufbrechen, einem Event, das Polo, Springreiten und Pferderennen umfasst. Zara, die selbst Profireiterin ist, ist seit über einem Jahrzehnt eng mit Magic Millions verbunden und fungiert als Schirmherrin der Magic Millions Racing Women Initiative, was die Reise für sie noch einmal bedeutsamer macht.

In einem Interview mit der Australian Financial Review bestätigte Zara, dass die Kinder aufgrund des baldigen Schulbeginns nicht mitkommen können. "Wir müssen die Kinder diesmal wieder zu Hause lassen, da die Schule im Januar wieder anfängt", erklärte sie. "Wir lieben den Lebensstil und das Wetter ist natürlich unglaublich. Es ist einfach sehr entspannt. Wir haben dort viele Freunde", schwärmte die dreifache Mutter über Australien. Das Land hat für das Paar eine besondere Bedeutung, da sie sich dort 2003 während der Rugby-Weltmeisterschaft in Sydney kennengelernt haben. Obwohl sie Australien sehr schätzen, schließen Zara und Mike einen Umzug dorthin aus. "Man soll nie nie sagen, aber es steht nicht auf dem Plan", sagte Mike in einem früheren Interview mit Hello!.

Zara und Mike haben 2011 geheiratet und leben mit ihren drei Kindern auf dem Anwesen Gatcombe Park in Gloucestershire, das ihrer Mutter Prinzessin Anne gehört. Ihr Zuhause, ein Bauernhaus mit sieben Schlafzimmern und einer "Party-Scheune", bietet viel Platz für die aktive Familie. Die Kinder treten bereits in die sportlichen Fußstapfen ihrer Eltern: Mia und Lena haben das Reiten gelernt und spielen Rugby.

Getty Images Zara Tindall beim Magic Millions Barrier Draw, Januar 2024

Instagram / mike_tindall12 Zara und Mike Tindall

