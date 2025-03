Zara Tindall glänzt in moosgrünem Look in Cheltenham

Zara Tindall (43), die Nichte von König Charles III. (76), zeigte sich am dritten Tag des berühmten Cheltenham Festivals in einem stilvollen, moosgrünen Outfit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike Tindall (46) und ihrer Mutter Prinzessin Anne (74) genoss sie den dritten Tag der renommierten Pferderennen in den Cotswolds. Zara kombinierte ihren langen grünen Mantel mit einem Gürtel in der Taille, einer dunkelblauen Paisley-Bluse und eleganten Accessoires in Schwarz, darunter Lederhandschuhe und ein schicker schwarzer Hut. Ihr Mann Mike glänzte ebenfalls in einem braunen Tweedanzug mit Weste und stilvollen Schuhen. Die royalen Gäste trotzten bei ihrem Auftreten dem typisch britischen Wetter und sorgten für einen modischen Hingucker.

Das Festival, das eine lange Tradition genießt, zog auch am Mittwoch prominente Mitglieder der Königsfamilie an. Zara hatte den Tag zuvor in Begleitung ihrer Cousine Prinzessin Eugenie (34) und von Königin Camilla (77) verbracht. Dabei präsentierte sie sich in einem eleganten Anzug mit burgunderfarbenem Rollkragen, passend zur Farbwahl der anderen Royals. Mike hingegen war an diesem Tag als Gastgeber tätig und sprach begeistert über die besondere Atmosphäre der Veranstaltung: "Zara und ich lieben diese Woche. Es ist ein Highlight in unserem Kalender, und wir sind jeden Tag hier."

Die enge Verbindung der Familie zum Pferdesport ist kein Zufall. Prinzessin Anne, die 1976 selbst als Teil des britischen Reiterteams bei den Olympischen Spielen antrat, wurde kürzlich vom Cheltenham Racecourse mit einer besonderen Ehrung bedacht: Ein traditionelles Rennen trägt nun ihren Namen, um ihre Leistungen im Reitsport zu würdigen. Auch Zara hat diesen sportlichen Weg eingeschlagen und repräsentierte das Vereinigte Königreich bei den Olympischen Spielen in London 2012, wo sie Team-Silber im Vielseitigkeitsreiten gewann. Zara und Mike, die seit 2011 verheiratet sind und drei Kinder großziehen, genießen die Zeit beim Festival offenbar besonders. Ihre innige Beziehung lässt sich dabei nicht übersehen – so tauschten sie zur Freude der Fotografen sogar einen Kuss vor der Rennbahn.

Getty Images Zara Tindall, Prinzessin Eugenie und Natalie Pinkham, Cheltenham Festival, 2025

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2024

