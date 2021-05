Tragische Neuigkeiten für die Familie Downie! Die beiden Olympiastars Ellie und Becky Downie wurden durch ihre großartigen sportlichen Leistungen im Turnen weltbekannt. Becky gewann in den World Championships in Stuttgart 2019 die Silbermedaille am Stufenbarren und ihre Schwester holte am selben Tag eine Bronzemedaille. Nun gibt es in der Familie Downie eine traurige Wendung: Der Bruder der beiden Olympiastars ist kürzlich verstorben.

Wie Dailymail berichtete, starb Josh Downie im Alter von nur 24 Jahren vor Kurzem beim Cricketspielen. Er brach bei einem Spiel in der der Nähe von Liverpool einfach zusammen und verstarb später im Krankenhaus. Die Rettungskräfte und Ärzte konnten ihm trotz Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr helfen. Der Bruder der beiden Olympiastars hatte gerade sein Studium abgeschlossen und wollte bald anfangen, als Lehrer zu arbeiten.

Die trauernde Mutter Helen Downie sagte gegenüber Dailymail, dass sie immer noch "völlig unter Schock" wegen des plötzlichen Verlusts ihres Sohnes stehe. "Er war von innen und außen wunderschön. Ich werde ihn für immer vermissen.", trauerte sie.

Getty Images Ellie Downie, Turnerin

Getty Images Rebecca Downie, Turnerin

Getty Images Rebecca Downie, Turnerin



