Dieser Sonntag ist für viele ein ganz besonderer – denn heute, am 9. Mai, ist Muttertag! Während die einen ihre Mamas total verwöhnen, teilen andere rührende Postings und private Aufnahmen im Netz. Natürlich lassen es sich auch die Promis nicht nehmen, ihre Mütter an diesem Tag zu ehren. Unter anderem widmet YouTuberin Sarah Harrison (29) ihrer Mama einen süßen Beitrag.

"Meine Mama ist eine Frau wie keine andere. Sie hat mir mein Leben geschenkt, sie hat mich genährt, sie hat mich erzogen, für mich gekämpft, mich gehalten, mich geschimpft, mich geküsst und mir mein Leben lang bedingungslose Liebe geschenkt", beginnt sie ihren Post bei Instagram. Sarah, die seit einigen Monaten mit ihrer Familie in Dubai lebt, ist dankbar, dass ihre Mutter trotz der Entfernung immer für sie da sei. Fitness-Influencerin Pamela Reif (24) teilt ebenfalls rührende Worte und schreibt zu einem gemeinsamen Foto mit ihrer Mama: "Alles Gute zum Muttertag an meinen Helden. Danke, dass du mir gezeigt hast, was Liebe, Stärke und Vertrauen bedeuten. Ich liebe dich." Schauspielerin Sila Sahin (35) kommentiert ein Bild ihrer Mutter mit dieser Liebeserklärung: "Du bist die stärkste Frau, die ich kenne, aber auch die liebevollste. Ich danke dir von ganzem Herzen für all das, was du bisher für mich und uns getan hast. Bin sehr dankbar und froh, dich an meiner Seite zu haben, du gute Fee."

Moderatorin Sylvie Meis (43) schwärmt auf ihrem Profil ebenfalls von ihrer persönlichen Heldin – bedankt sich auch dafür, selbst Mutter zu sein. "Deine Mama zu sein ist das größte Geschenk in meinem Leben! Ich liebe dich mehr als Worte beschreiben können", erklärt sie zu einem Foto, auf dem sie mit ihrem Sohn Damian (14) zu sehen ist. Let's Dance-Juror Jorge Gonzalez (53) denkt heute auch an seine Mutter, die vor einigen Jahren gestorben ist. "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich vermisse dich", schreibt er zu einer gemeinsamen Aufnahme.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Mutter

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez mit seiner Mutter

