Sarah Harrison (29) kann den Umzugsstress endlich hinter sich lassen! Die Influencerin ist vor Kurzem mit ihrer kleinen Familie von Deutschland nach Dubai gezogen. Nachdem Sarah mit ihrem Mann Dominic (29) und den beiden Töchtern Mia (3) und Kyla zunächst in einem Hotel geschlafen hatte – weil das neue Heim noch nicht vollständig eingerichtet war – konnten sie vor wenigen Tagen dann endlich das neue Haus beziehen: Und damit stellen sich nun auch die ersten Heimatgefühle ein, wie Sarah jetzt verriet.

Auf Instagram postete die Blondine ein Foto, auf dem sie verträumt zu Boden schaut. Das dunkle Outfit – bestehend aus cooler Lederjacke und schwarzer Leggings – ist dabei sportlich-schick, doch ihr dazugehöriger Post ist ziemlich beseelt: "Ich komme langsam hier an und es fühlt sich so gut an", schrieb Sarah dazu. Anscheinend lebt sich die Familie gerade gut ein und ist sich weiterhin sicher, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat.

Wie anstrengend allerdings die letzten Wochen waren, hatte Dominic vor Kurzem in seiner Instagram-Story offenbart. Einem Fan war aufgefallen, dass der 29-Jährige schlanker geworden sei. Und tatsächlich: Ganze acht Kilo hatte Dominic abgenommen. "Grund war der Stress die letzten Wochen", hatte er erklärt.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de