Herzerwärmende News von Samira Wiley (34) und ihrer Ehefrau Lauren Morelli! Die Schauspielerinnen lernten sich am Set der Serie "Orange Is the New Black" kennen und lieben. Im Jahr 2017 gaben sich die Turteltauben dann bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Knapp vier Jahre später überraschen sie ihre Fans nun mit einer besonders putzigen Nachricht: Samira und Lauren sind erstmals Eltern geworden!

Das gab der "Handmaid's Tale"-Star gestern passend zum Muttertag auf Instagram bekannt. Samira teilte ein niedliches Bild des Neugeborenen und schrieb rührende Worte unter das Posting: "Alles Liebe zum ersten Muttertag an meine wunderschöne Frau, die vor vier Wochen fast drei Tage lang unser erstes Kind auf die Welt gebracht hat – unsere bezaubernde Tochter George", verriet sie auch gleich das Geschlecht und den Namen des neuen Erdenbürgers.

"Willkommen auf der Welt, Babygirl. Wir lieben dich und bedanken uns bei dir, dass du uns den schönsten ersten Muttertag beschert hast", zeigte Samira ihr Babyglück in der Bildunterschrift. Ihre Fans scheinen ebenfalls ganz entzückt von George zu sein. "Die Süßeste. Herzlichen Glückwunsch", kommentierte etwa eine Userin.

Anzeige

Instagram / whododatlikedat Samira Wileys und Lauren Morellis Baby

Anzeige

Instagram / lomorelli Lauren Morelli und Samira Wiley, Ehepaar

Anzeige

Getty Images Samira Wiley bei den SAG Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de