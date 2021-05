Sie ist eine glückliche Mama! Sängerin Pink (41) ist nicht nur ein "Rockstar", wie sie es in einem ihrer Songs singt, sondern auch Mutter ihrer zwei Kinder Willow (9) und Jameson (4). Zusammen mit ihrem Ehemann Carey Hart (45), mit dem sie bereits 15 Jahre verheiratet ist, kümmert sie sich um die beiden und lässt Fans immer mal wieder an ihrem Familienleben teilhaben. Nun gibt die Künstlerin erneut Einblicke in ihr Leben mit Kindern und teilt lustige Momente.

In einem Interview mit Hits Radio redet Pink nicht nur über ihre neue Single "All I Know So Far", sondern auch über ihr Leben zwischen Öffentlichkeit und Familie. "Zu Hause denkt niemand, dass ich eine berühmte Person bin", betont sie dabei. Außerdem spricht die "Try"-Interpretin über die Reaktion ihrer Kinder auf ihre bald erscheinende Dokumentation: "Willow fragte mich: 'Bin ich reich?', und ich sagte nur 'Nein, du bist quasi obdachlos, aber ich bin es." Sie erzählt, dass ihr vierjähriger Sohn den Trubel noch nicht richtig verstehe.

Ihren neuen Song, der übersetzt "Alles, was ich bisher weiß" bedeutet, widmet sie ihrer Tochter. "Ich habe Willow einen Brief geschrieben und eine Melodie hinzugefügt, und das ist der Song", sagt die 41-Jährige. Darin erklärt sie sinngemäß, dass man sich selbst treu bleiben und "auch im Regen tanzen" sollte.

Instagram / pink Sängerin Pink und ihr Mann Carey Hart

Instagram / pink Pink und Willow Hart im August 2020

Twitter / Pink Pinks Kinder Willow und Jameson und der neue Familienhund Habañero

