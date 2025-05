Pinks Ehemann Carey Hart hatte schweren Motocross-Unfall

Carey Hart (49) meldet sich mit einem besorgniserregenden Beitrag auf Instagram bei seinen Fans. Der Ehemann von Pink (45) teilt eine Reihe an Schnappschüssen von sich im Krankenhaus, auf denen er oberkörperfrei, mit Blut, einer großen Narbe und Pflastern am Bauch zu sehen ist. Der Grund: Carey hatte am vergangenen Donnerstag beim Motocross-Training einen schweren Sturz erlitten! "Ich bin von einem Sprung gelandet und habe mir die Stange in den Bauch gerammt, während ich über das Gitter ging. Soweit ich weiß, wurde mein Dünndarm vom Dickdarm abgetrennt", erklärt er seinen Followern.

Zudem gibt der Motorsport-Fan Entwarnung: "Mir geht es gut und ich werde mich davon erholen." Zu seinem Glück hatte Carey Leute an seiner Seite, die ihn überredeten, sofort in die Notaufnahme zu fahren. Des Weiteren richtet der 49-Jährige ein großes Dankeschön an seine Frau, denn sie habe ihm in der beängstigenden Situation zur Seite gestanden. "Wie immer in solchen Situationen mit mir ist sie aufgestanden und hat die Verantwortung im Krankenhaus übernommen. Tut mir leid, dass ich euch das antun musste, schon wieder", bedankt er sich bei Pink und weiteren Freunden. Nun wolle sich Carey die kommende Woche ausruhen und auf die Heilung fokussieren.

Seit fast zwei Jahrzehnten sind Pink und Carey ein eingespieltes Team, das Höhen und Tiefen gemeinsam durchsteht. Im Januar feierte das Ehepaar seinen 19. Hochzeitstag und schaute mit liebevollen Worten auf seine gemeinsame Zeit zurück. "Vor 19 Jahren auf einem Strand in Costa Rica haben wir beide ein Risiko gewagt. Ich bin so froh, dass wir es getan haben. Du warst meine eine Konstante. Du hast mich geliebt, gehasst und wieder geliebt", schwärmte die Sängerin in einem rührenden Beitrag auf Instagram. Dazu teilte sie einen Schnappschuss, auf dem die zwei mit einem breiten Lächeln in die Kamera grinsen.

Anzeige Anzeige

Instagram / hartluck Carey Hart, Motocrossfahrer

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DEhw0AfJktI/ Pink und Carey Hart.

Anzeige Anzeige