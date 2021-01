Pink (41) feiert ihre langjährige Liebe zu ihrem Mann Carey Hart (45)! Das Beziehungsleben des Popstars und seines Gatten war schon immer ein Wechselbad der Gefühle: Das Paar entschied sich in seinen 17 gemeinsamen Jahren des Öfteren, getrennte Wege zu gehen und fand dann doch immer wieder zusammen. 2006 schritten sie in Costa Rica vor den Traualtar, ihre Eheprobleme konnten sie schließlich mithilfe einer Paarberatung retten. Jetzt widmeten sich Pink und Carey zum 15. Hochzeitstag gegenseitig ein paar süße Zeilen!

Zu diesem Jubiläum teilte die Sängerin eine Reihe von Pärchenfotos aus ihrer gemeinsamen Zeit auf Instagram. "15 Jahre. Ich bin stolz auf uns, Schatz", kommentierte sie den liebevollen Post. Auch die Höhen und Tiefen brachte die "What About Us"-Interpretin zur Sprache und verglich ihre Beziehung mit einer wilden Fahrt. "Auf mindestens die nächsten 15 Monate", scherzte Pink abschließend.

Kurze Zeit später richtete sich auch Carey mit rührenden Worten an seine Lebensgefährtin. "Es gibt keine andere Frau als dich, mit der ich durch diese verrückte Welt gehen möchte", schrieb er unter ein Video, in dem Pink auf einem Boot mit einem roten Plastikbecher in der Hand tanzt. Das Paar krönte seine Liebe mit zwei Kindern: Tochter Willow (9) und Sohn Jameson.

Getty Images Carey Hart und Pink im November 2019

Instagram / pink Sängerin Pink und ihr Mann Carey Hart

Instagram / pink Pink mit ihrem Mann Carey Hart und den Kindern Willow und Jameson

