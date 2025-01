Mega-Staraufgebot: Billie Eilish und Co. bei Benefizkonzert

In Los Angeles haben sich kürzlich zahlreiche Musikgrößen für das FireAid Benefizkonzert zusammengetan, um Spenden für die Opfer der verheerenden Waldbrände zu sammeln. Billie Eilish (23) und Green Day eröffneten die Veranstaltung im ausverkauften Kia Forum mit einer gemeinsamen Darbietung des Songs "Last Night on Earth". Weitere Stars wie Lady Gaga (38), Stevie Wonder (74) oder Alanis Morissette (50) traten im Laufe des Abends auf, während andere Promis wie Schauspieler Billy Crystal (76), der selbst sein Zuhause in den Flammen verloren hat, eindringliche Geschichten teilten.

Das von Live Nation und AEG organisierte Event fand zeitgleich an zwei Orten statt: dem Kia Forum und im nahegelegenen Intuit Dome. Während auf der einen Bühne Legenden wie Joni Mitchell (81), Stevie Nicks (76) und die Red Hot Chili Peppers performten, traten auf der anderen Größen wie Katy Perry (40) und Olivia Rodrigo (21) auf. Ein Überraschungsmoment des Abends war der Auftritt von Dr. Dre (59), der zusammen mit Anderson .Paak und Sheila E. den Song "California Love" zum Besten gab. Neben musikalischen Highlights gab es bewegende Beiträge von Betroffenen, Feuerwehrleuten und weiteren Helfern, die über die Folgen der Katastrophe berichteten. Zudem sorgten großzügige Spenden, wie die von U2 in Höhe von 965.000 Euro, für Begeisterung.

Die Veranstaltung konnte über zahlreiche Streaming-Plattformen wie Prime Video und Apple TV verfolgt werden. Der Erlös wird mit Unterstützung der Annenberg Foundation gezielt verteilt, um sowohl kurzfristige Hilfsmaßnahmen als auch langfristige Präventionsstrategien zu fördern. Die Brände von L.A. im Januar 2025, die über 38.000 Hektar Land beschädigten und 29 Todesopfer forderten, haben tiefe Spuren in der Region hinterlassen. Stars wie Paris Hilton (43), deren Zuhause zerstört wurde, engagieren sich jetzt aktiv, um durch Spendenaktionen weitere Mittel zu sammeln. Künstlerin Billie Eilish, die selbst aus Los Angeles stammt, sprach außerdem von der Notwendigkeit, gemeinsam für die Betroffenen einzustehen.

Getty Images Pink und Justin Derrico performen beim FireAid Benefizkonzert

Getty Images Katy Perry performt beim FireAid Benefizkonzert

